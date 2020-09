Wurfsendungen Mittwoch, 30.09.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Südlich von Jan Mayen" von Matthias Karow

Aus der Serie "Der Seewetterbericht"

"Das Paradies" von Gregor Gog & Maiden Monsters

Aus der Serie "Auf, auf! Zum Vagabundenkongress!"

"Urheber unbekannt" von Pastor Leumund

Aus der Serie "Druckwellensittiche"

"Marbre" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"The Sound I Saw (1-2-3-4)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Stranger in the Night" von Bert Kaempfert

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"

"Kleiner Stinker" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

Serie der Woche

"Schwalbennester" von Silvia Berger, Lutz Nikolaus Kratzer

Aus der Serie "Miniaturen-Kabinett"