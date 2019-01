Wurfsendungen Mittwoch, 30.01.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)



"Privatsphäre" von Fritz Sauter

Aus der Serie "Privatsphäre"

"Bürgermeister" von Christian Berner

Aus der Serie "Nano und Mü"



"Debatte mit dem Tinitus" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Tierheim" von Frank Schültge, Jan Theiler

Aus der Serie "Wie war der Name?"



"Traurigkeit b) Individual-Befragung" von Hermann Bohlen

Aus der Serie "Feststellung des Allgemeinbefindens"

"Glas" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Momente"

"Um dich zu sehen" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Tricky Feeling on Air"

Serie der Woche



"Tricky Feeling on Air" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"