Wurfsendungen Mittwoch, 24.06.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Super! Toll! Selber! Ganz allein!" von Almut Tina Schmidt

Aus der Serie "Im Sand"

"Blaus Hirni" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Run Jump" von mackjiggah

Aus der Serie "Rien ne va plus"

"Hände hoch" von Tim Zülch

Aus der Serie "Erster deutscher Satz"

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Bakunin" von Hans Thill

Aus der Serie "In Fressalien"

"Aaah" von Brigitte Abraham, Ruth Johanna Benrath

Aus der Serie "Sprechtraining"

Serie der Woche

"ZUNEHMENDER MOND VIERTEL" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Mond 14.32"