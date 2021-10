Wurfsendungen Mittwoch, 20.10.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"motivationstrainer" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"

"Dunkle Wolken vor hellem Himmel, sanfter Wind" von Elke Naters

Aus der Serie "Wettersymphonien"

"Fischladen II" von Detlef Teich

Aus der Serie "Ein Anagramm, bitte"

"The Sound I Saw (Bo Diddley)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Weibliche Gegenwarte" von Jan Theiler, Frank Schültge

Aus der Serie "Traumberuf Gegenwart"

"Lasst los" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Zu Hause" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

Serie der Woche

"Sonnenblumen-Gelb" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Farbmischung"