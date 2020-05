Wurfsendungen Mittwoch, 20.05.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"glittersee" von Christian Bernhardt

Aus der Serie "violettes wasser"

"Russland - Dänemark" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte Europa"

"Die Wurfsendung" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Symphonie Spezial" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

"Wurfsendung" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"

"Alpeglocke" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Benjy" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

Serie der Woche

"Das Feinmann-Radio" von Christian Berner

Aus der Serie "Erfindungen"