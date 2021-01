Wurfsendungen Mittwoch, 20.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Berlin - Hallesches Tor" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Iris" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"The Sound I Saw (Body & Soul)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Bürsten" von Sven Lager

Aus der Serie "Zungensprecher"

"Das duftende Löwenmaul" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"Heid samma wieda" von Anita Kinscher

Aus der Serie "Hausmusik"

"Kleiner Stinker" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

Serie der Woche

"Kopfrechnen" von Turbo Pascal

Aus der Serie "Wir werden wieder wer gewesen sein"