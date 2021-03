Wurfsendungen Mittwoch, 17.03.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Hier und Dort" von Elke Naters, Sven Lager

Aus der Serie "Grenzen"

"George" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "The Composers' Session"

"The Girl from Ipanema" von Antonio Carlos Jobim

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Das Paradies" von Gregor Gog & Maiden Monsters

Aus der Serie "Auf, auf! Zum Vagabundenkongress!"

"Macao Kakao" von Mariola Brillowska

Aus der Serie "Lügen haben kurze Beine"

"Nour" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

Serie der Woche

"Haut" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Momente"