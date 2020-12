Wurfsendungen Mittwoch, 16.12.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"The Sound I Saw (Roland Kirk)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Indula" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"20.000 Entscheidungen am Tag" von Katja Hensel

Aus der Serie "Entschieden wahllos"

"When the chick comes" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"

"Ein Tiegel Butter" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Zwei oder drei Dinge"

"Premiers cadres colorés" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"Feuer (LIVE)" von Katharina Schlender

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"

Serie der Woche

"Benjy" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"