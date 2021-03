Wurfsendungen Mittwoch, 07.04.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Polizist" von Christian Berner

Aus der Serie "Träume"

"Die Unverträglichkeit" von Frau Kraushaar

Aus der Serie "Miniaturen-Kabinett"

"Das Feinmann-Deo" von Christian Berner

Aus der Serie "Mehr Erfindungen"

"Meine Hände" von Astrid Litfaß

Aus der Serie "Auf der Bühne der Tagträume"

"Erleichterung" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

"Energie" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Schafskopf" von Patricia Görg

Aus der Serie "Fremde Tiere"

Serie der Woche

"Die Wurfsendung" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"