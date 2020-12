Wurfsendungen Mittwoch, 06.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Kepler 421b" (Alexander Rühl)

"Der letzte Mann auf dem Mond" von Norbert Zähringer

Aus der Serie "Die Letzten"

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Rhabarber schälen" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"Flattern" von Tabea Soergel, Martin Becker

Aus der Serie "Duschen"

"Lavendel" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"Freuschrecke" von Mündlich überliefert

Aus der Serie "Radioli"

"Alpeglocke" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

Serie der Woche

"Abblenden (LIVE)" von Wolfgang Seesko

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"