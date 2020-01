Wurfsendungen Freitag, 24.01.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Hotel Paradiso" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"Vermessen" von Tabea Soergel, Martin Becker

Aus der Serie "Duschen"

"Duschen" von Erwin Grosche

Aus der Serie "Torten an ungewöhnlichen Orten"

"Berlin - Hallesches Tor" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Erna Berger" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Es klingelt das Telefon…"

"Icherle, Icherle" von Anita Kinscher

Aus der Serie "Hausmusik"

Serie der Woche

"Marokko" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Formal Radio Extra Cheese Minis"