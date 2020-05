Wurfsendungen Freitag, 22.05.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Wie kurz war die Nacht" von Michael Rodach

Aus der Serie "Haikus 11-16"

"Knöchel" von Tiziano Scarpa

Aus der Serie "Körper"

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Argovia Ruggeli" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Mihret" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"Blaukraut" von Sven Lager

Aus der Serie "Zungensprecher"

"Unsere liebe Frau im Walde - Italien" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte Europa"

Serie der Woche

"Die Feinmann-Tapete" von Christian Berner

Aus der Serie "Erfindungen"