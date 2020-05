Wurfsendungen Freitag, 15.05.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Jajajajaja - Nenenenene 2" von Joseph Beuys

Aus der Serie "Jajajajaja - Nenenenene"

"Storni" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"Bonsai-Hirsche" von Roland Albrecht

Aus der Serie "Das unerhörte Museum"

"Saarland - St. Nikolaus" von Saarland - St. Nikolaus

Aus der Serie "Wege und Orte II"

"Die Singfische" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Blaus Hirni" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Pluie estivale" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"

Serie der Woche

"Spiegel" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Nachrichten aus dem Enthaarungssalon"