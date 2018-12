Wurfsendungen Freitag, 11.01.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)



"Baudrillard" von Lorenz Schröter

Aus der Serie "Philosophische Fische"

"Was auf Bildern der Wirklichkeit nicht gleichkommt" von Sei Shonagon

Aus der Serie "Kopfkissenbuch"



"Pluie estivale" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"

"Giacomo" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "The Composers' Session"



"Kaiserwalzer" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Wenn Sie mehr hören wollen…"

"Segway in der Sahara" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Letzte Worte"

"armutszeugnis" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"

Serie der Woche



"Fine" von Sina Ness