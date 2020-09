Wurfsendungen Freitag, 09.10.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"S" von haarmannhommelsheim

Aus der Serie "Alphabet"

"Litfaßsäulen-Plakatierung 1870" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Brother, are you still sleeping?" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"Bayer 04 Leverkusen" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Schalalalala"

"Die Mädels" von Hans Thill

Aus der Serie "In Fressalien"

"Ima Rank" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Sensations"

"Gluckser-Beat" von Mando

Aus der Serie "Human Beat Box"

Serie der Woche

"Buchführung" von Emma Braslavsky, Noam Braslavsky

Aus der Serie "Klartext"