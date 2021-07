Wurfsendungen Freitag, 09.07.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Langeweile" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"

"Tag 10" von Ulrike Sterblich

Aus der Serie "Die 10 anstrengendsten Tage auf der Arche Noah"

"Privataudienz" von Walter Gerlach

Aus der Serie "Himmelweit, Hautnah"

"Mein Sohn sagt immer…" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Neues aus der Stadt"

"Einsamkeit" von Andreas Jungwirth

Aus der Serie "Zwischen Nase und Brillenbogen"

"Sonate Special schnell" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

"Humm" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Dieses Geräusch"

Serie der Woche

"The Sound I Saw (Bo Diddley)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"