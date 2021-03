Wurfsendungen Freitag. 09.04.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Schwimmkurs" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Der grüne Bereich"

"Bilder sehen" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Tricky Feeling on Air"

"Scheine" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Sehr erfreut"

"Oh mein Gott, so jung" von Sina Ness

Aus der Serie "Kurze Ohren, schwarze Haare"

"Texan Garden" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Gartenstücke"

"Frontscheibe" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Ludwig" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "The Composers' Session"

Serie der Woche

"Die Singfische" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"