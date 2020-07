Wurfsendungen Freitag, 07.08.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Architekt" von Christian Berner

Aus der Serie "Nano und Mü"

"The Sound I Saw (1-2-3-4)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Schule" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"

"Ägypten - Niederlande" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte Europa"

"Radio Lippendisko" von Mando

Aus der Serie "Human Beat Box"

"Der Mittelmeerchor" von Katja Hensel

Aus der Serie "Meer-Solidarität"

"Borussia Mönchengladbach" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Schalalalala"

Serie der Woche

"Entenjagd" von Lorenz Schröter

Aus der Serie "Warteschleife"