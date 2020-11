Wurfsendungen Freitag, 04.12.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mannoman" (Bastian Wienecke)

"Kippe" von Tim Zülch

Aus der Serie "Erster deutscher Satz"

"Dialog mit zwei Stadttauben" von Matthias Duderstadt

Aus der Serie "GÚ-RU-RU"

"verlieren" von Tobias Dutschke

Aus der Serie "koch krach kling"

"Litfaßsäule 1920" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Die Poesie" von Franz Zauleck

Aus der Serie "Kaspar und Grete II"

"Brother, are you still sleeping?" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"Aus Rösners liegt uns keine Meldung vor" von Matthias Karow

Aus der Serie "Der Seewetterbericht"

Serie der Woche

"Meine Hände" von Astrid Litfaß

Aus der Serie "Auf der Bühne der Tagträume"