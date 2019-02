Wurfsendungen Donnerstag. 28.02.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"schaumwasser" von Christian Bernhardt

Aus der Serie "violettes wasser"

"Verklärung bereitet mitunter Probleme" von Robert Schurz

Aus der Serie "Letzte Argumente"

"Tag 8" von Ulrike Sterblich

Aus der Serie "Die 10 anstrengendsten Tage auf der Arche Noah"

"When the chick comes" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"

"Trashman" von Christian Berner

Aus der Serie "Konkret gesagt"

"Anruf" von Nora Gomringer

Aus der Serie "Erdbebenstimmung"

"Das Pralinenhafte" von Sabine van Lessen

Aus der Serie "Daumenkino"

Serie der Woche

"Die intelligente Bürste" von Robert Schurz

Aus der Serie "Sachliche Argumente"