Wurfsendungen Donnerstag, 18.11.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"The Sound I Saw (Bo Diddley)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Jolifanto" von Ture Rückwardt

Aus der Serie "Dada Radio"

"Metal Man" von Christian Berner

Aus der Serie "Nano und Mü"

"Im Schneidersitz, " von Jan Volker Röhnert

Aus der Serie "Notes from Sofiah"

"Kreisch" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "xxx"

"Der Asphalt kocht" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Zu Hause" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

Serie der Woche

"erfolgsfaktoren" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"