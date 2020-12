Wurfsendungen Donnerstag, 14.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"Werbefachmann" von Christian Berner

Aus der Serie "Nano und Mü"

"Drum 'n' Bass" von Mando

Aus der Serie "Human Beat Box"

"Litfaßsäule 1920" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Transporteur" von Jan Peter Bremer

Aus der Serie "Anzeigen"

"Frank" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Casting"

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Aargauer Traum" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

Serie der Woche

"Rote Rosen" von Pigor & Eichhorn

Aus der Serie "Le petit observateur"