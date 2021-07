Wurfsendungen Donnerstag, 08.07.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"Das Schwein" von Franz Zauleck

Aus der Serie "Kaspar und Grete II"

"Bäckerin" von Christian Berner

Aus der Serie "Träume"

"Brumm" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Dieses Geräusch"

"Licht" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Momente"

"Schöner Georg" von Patricia Görg

Aus der Serie "Fremde Tiere"

"Die guten alten Holzschutzmittel" von Thomas Pigor, Rainer Rubbert

Aus der Serie "Le Petit Compositeur"

"Aufstand der Dinge" von Lothar Stemwedel

Aus der Serie "En Passant IV"

Serie der Woche

"The Sound I Saw (Body & Soul)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"