Wurfsendungen Donnerstag, 08.04.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"Kindheit" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Gespräche mit Architekten"

"Wittgenstein" von Lorenz Schröter

Aus der Serie "Philosophische Fische"

"Metapher" von Thilo Mardaus

Aus der Serie "Streit unter Dichtern"

"Der Hein" von Franz Zauleck

Aus der Serie "Kaspar und Grete"

"Vier" von Axel Bagatsch

Aus der Serie "Er und sie"

"Benjy" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

"Annamirl" von Anita Kinscher

Aus der Serie "Hausmusik"

Serie der Woche

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"