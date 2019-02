Wurfsendungen Donnerstag, 07.03.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)



"Letzte Chance" von Robert Schurz

Aus der Serie "Double Speed Dating"

"Pitch" von Wolfgang Seesko

Aus der Serie "Audiokrankheiten"



"B-Sortierung" von Katja Hensel

Aus der Serie "Achtung, Wortschlag!"

"Sex vs. Schokolade" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"



"Sous le ciel de Paris" von Hubert Giraud

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"

"Hypersensibilität" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Ka(r)-Non" von Konrad Fichtner

Aus der Serie "Kanons einer Freundschaft"

Serie der Woche



"Bürgermeister" von Christian Berner