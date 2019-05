Wurfsendungen Donnerstag, 06.06.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)



"Beschäftigung mit den Eingeweiden" von Katharina Schlender

Aus der Serie "So waren wir"

"Carte du désir" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"







"Traurigkeit c) Bohlen-Befragung" von Hermann Bohlen

Aus der Serie "Feststellung des Allgemeinbefindens"

"The Sound I Saw (Kind)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"







"Der Engel" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Anna Kaufmann"

"Bei den Hütern der heiligen Schriften" von Frank Schültge, Jan Theiler

Aus der Serie "Logbücher des Alltags"

"reduzieren" von Tobias Dutschke

Aus der Serie "koch krach kling"

Serie der Woche



