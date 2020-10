Wurfsendungen Donnerstag, 05.11.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Briefkasten" (Catalina Giraldo)

"The Sound I Saw (R-A-D-I-O)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Ein Wörtchen mitreden dürfen (LIVE)" von Susanne Franzmeyer

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"

"Bizarre Sonnensysteme" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Exoplaneten: Muster Möglicher Welten"

"Eins" von Axel Bagatsch

Aus der Serie "Er und sie"

"Mit der Tür ins Haus fallen" von Susanne Franzmeyer

Aus der Serie "Sprichwörtlich"

"Marbre" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"München - Poing" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

Serie der Woche

"Am Influencer" von Beate Dölling

Aus der Serie "Freiluftgehege"