Wurfsendungen Dienstag, 29.10.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Aka" von Almut Tina Schmidt

Aus der Serie "Vorstellungsrunden"

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Albanes (Sizilien)" von Antje Vowinckel

Aus der Serie "Dialektkaraoke"

"Gliese 581 c" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Exoplaneten: Muster Möglicher Welten"

"Mondsucht" von Walter Gerlach

Aus der Serie "Himmelweit, Hautnah"

"Südlich von Jan Mayen" von Matthias Karow

Aus der Serie "Der Seewetterbericht"

"oo (infinity)" von noto

Aus der Serie "oo (infinity)"

Serie der Woche

"Ich sitze in einem Zug" von Frank Schültge und Jan Theiler

Aus der Serie "Gedichtentsorgung"