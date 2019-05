Wurfsendungen Dienstag, 28.05.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)



"Mimikry" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Wenn Sie mehr hören wollen…"

"Im Wasser" von Mündlich überliefert

Aus der Serie "Radioli"



"Was unaufhörlich weiterzieht" von Sei Shonagon

Aus der Serie "Kopfkissenbuch"

"produktorientierung" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"



"eins zwei drei" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Piiiep"

"Hello?" von fuchs+hahn

Aus der Serie "Berlin im Aufnahmezustand"

"was passiert / essen macht" von Sina Ness

Aus der Serie "Suchmaschine Such"

Serie der Woche



"Brausendes Herz" von Katharina Schlender