Wurfsendungen Dienstag, 26.10.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"der sohn." von Irene Diwiak

Aus der Serie "der mord."

"Prognosen" von Pigor & Eichhorn

Aus der Serie "Le petit observateur Vol. 2"

"The Sound I Saw (1-2-3-4)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Vier" von Axel Bagatsch

Aus der Serie "Er und sie"

"Ohne Mitgliedsbuch" von Gregor Gog & Maiden Monsters

Aus der Serie "Auf, auf! Zum Vagabundenkongress!"

"Das intelligente Ei" von Robert Schurz

Aus der Serie "Sachliche Argumente"

"Ach, lasst mich doch alle in Ruhe!" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Shortlist"

Serie der Woche

"Disziplin" von Anna-Luise Böhm

Aus der Serie "Eigenschaften"