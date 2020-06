Wurfsendungen Dienstag, 23.06.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Presto schnell" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

"Bodennebel und Gewitterregen" von Elke Naters

Aus der Serie "Wettersymphonien"

"Die Puppe" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Chinesiche Blechscherchen" von Brigitte Abraham, Ruth Johanna

Aus der Serie "Sprechtraining"

"Schatz" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Momente"

"Mir ist so licht" von Peter Tilling

Aus der Serie "Kanons einer Freundschaft"

"Kapstadt - Schweden" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte Europa"

Serie der Woche

"HALBMOND" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Mond 14.32"