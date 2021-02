Wurfsendungen Dienstag, 23.02.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Spaß" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

"Stil" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Gespräche mit Architekten"

"The Sound I Saw (Showcase)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Die letzte Bierdose" von Norbert Zähringer

Aus der Serie "Die Letzten"

"Duschen" von Tabea Soergel, Martin Becker

Aus der Serie "Duschen"

"Tischreservierung" von Frank Schültge, Jan Theiler

Aus der Serie "Wie war der Name?"

"Liebebio" von Frau Kraushaar

Aus der Serie "Miniaturen-Kabinett"

Serie der Woche

AUDIO

"xxx" von xxx

Aus der Serie "xxx"