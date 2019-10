Wurfsendungen Dienstag, 15.10.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Trialog mit einem Stadttauben- und Ringeltaubenchor" von Matthias Duderstadt

Aus der Serie "GÚ-RU-RU"

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"oo (infinity) - 67" von noto

Aus der Serie "oo (infinity)"

"Sabbatjahr" von Tobias Dusche

Aus der Serie "Kobayashi"

"Oper" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

"Klaus, 38" von Dirk Praller

Aus der Serie "Bekenner"

"Saat - Kaç Saat" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Nachrichten aus dem Enthaarungssalon"

Serie der Woche

"Lappen" von Tim Zülch

Aus der Serie "Erster deutscher Satz"