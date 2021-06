Wurfsendungen Dienstag, 15.06.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"The Sound I Saw " von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Tour de France" von Pigor & Eichhorn

Aus der Serie "Le petit observateur Vol. 2"

"Tina" von Dirk Praller

Aus der Serie "Bekenner"

"Sachsen-Anhalt - Elend und Sorge" von Stella Luncke und Josef M. Schäfers

Aus der Serie "Wege & Orte"

"Typischer Arbeitstag" von Frank Schültge und Jan Theiler

Aus der Serie "Traumberuf Gegenwart"

"Woran glaubst du?"von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Feldmanodontis Pinkfloyderopterix Cubano" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "Frankenstein Sessions"

Serie der Woche

"Schwarzwälder Kirschtorte" von Erwin Grosche

Aus der Serie "Torten an ungewöhnlichen Orten"