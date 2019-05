Wurfsendungen Dienstag, 14.05.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)



"Jemandem das Wort abschneiden (LIVE)" von Susanne Franzmeyer

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"

"Jajajajaja - Nenenenene 1" von Joseph Beuys

Aus der Serie "Jajajajaja - Nenenenene"



"The Sound I Saw (Aretha Franklin)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Gerichte Einmaleins" von Melina von Gagern, Oliver Lisewski

Aus der Serie "Einmaleins"



"Neues aus der Wissenschaft" von Lothar Stemwedel

Aus der Serie "En Passant V"

"Braun" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Farbmischung"

"Redundanz" von Georges Perec

Aus der Serie "Die Maschine"

Serie der Woche



"Schauen Sie sich um I" von Turbo Pascal