Wurfsendungen Dienstag, 12.10.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Sorgentelefon" von Anke Görres

Aus der Serie "Familien-Splitter"

"Enten" von Carsten Schneider

Aus der Serie "Gefah'n Gefah'n Gefah'n"

"Fußspitzen und Ohrstöpsel" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Johnjohnson"

"Kuh" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "Animal Farm"

"Im Rad" von Astrid Litfaß

Aus der Serie "Auf der Bühne der Tagträume"

"Digitales Schattenwesen" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Wunderwelt der KI"

"Brother, are you still sleeping?" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

Serie der Woche

"Wecker" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"