Wurfsendungen Dienstag, 06.07.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Tropf" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Dieses Geräusch"

"Lampe an" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Was mich ankotzt…"

"Im Alleingang zum Nordpol" von Frank Schültge, Jan Theiler

Aus der Serie "Logbücher des Alltags"

"Am Telefon 3" von Beate Ziegs

Aus der Serie "Rumsummeleien"

"Diät" von Bodo Schirmer

Aus der Serie "Wat seggt Se dorto?"

"Nachtmusik schnell" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

"Petra, Anfang 40" von Dirk Praller

Aus der Serie "Bekenner"

Serie der Woche

"The Sound I Saw (Showcase)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"