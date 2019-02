Wurfsendungen Dienstag, 05.03.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)



"Fischladen II" von Detlef Teich

Aus der Serie "Ein Anagramm, bitte"

"Die intelligente Haarbürste" von Robert Schurz

Aus der Serie "Sachliche Argumente"



"Obsthändler" von Christian Berner

Aus der Serie "Konkret gesagt"

"Haar in der Suppe" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"



"When the chick comes" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"

"Suchen" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Dunkle Wolken vor hellem Himmel, sanfter Wind" von Elke Naters

Aus der Serie "Wettersymphonien"

Serie der Woche



"Dolmetscherin" von Christian Berner