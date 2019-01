Wurfsendungen Dienstag, 05.02.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Mecklenburg-Vopommern - Rom" (Luisa Patz)

"Er und das Bulgariendorf" von Tobias Dutschke

Aus der Serie "Verlautetes"

"Brother, are you still sleeping" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"armutszeugnis" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"

"Lilien" von Pigor & Eichhorn

Aus der Serie "Le petit observateur Vol. 2"

"Die Schiffsreise" von Fritz Sauter

Aus der Serie "Aus dem Leben eines Herzschrittmachers"

"Jodler" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Sprachfehler"

"Vinylismus" von Wolfgang Seesko

Aus der Serie "Audiokrankheiten"

Serie der Woche

"Zersplittert 1" von Ralf Haarmann

Aus der Serie "Zersplittert"