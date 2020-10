Mittwoch, 14. Oktober 2020

Wuppertal kauft Bilder von Jankel Adler

Das Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal hat eine umfangreiche Werksammlung des polnisch-jüdischen Malers Jankel Adler gekauft. Der Neuzugang umfasst 548 Grafiken und vier Gemälde, überwiegend aus dem Nachlass Adlers. Mit Arbeiten aus den 1920er Jahren, seiner Zeit in Paris und bis später im Exil in England erweitert das Wuppertaler Museum sein Konvolut. Nun soll es einen neuen Schwerpunkt der Sammlung schaffen. Jankel Adler war in den 20er Jahren in der rheinischen Kunstszene unterwegs. Viele seiner Werke wurden von den Nazis beschlagnahmt und zerstört. Adler starb 1949 in Großbritannien.