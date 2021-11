Wunsch-Weltzeit 2021 Ihre Hörerideen für Auslandsreportage gesucht

Von der Redaktion der Weltzeit

Welches Auslandsthema kam zu kurz in diesem Jahr? Aus welcher Region würden Sie gern mehr erfahren? Wo gibt es Entwicklungen, die wir beleuchten sollten? Schicken Sie uns bitte Ihre Vorschläge für unsere Wunsch-Weltzeit im Dezember.

Immer wenn sich das Jahr dem Ende nähert, brauchen wir Ihre Unterstützung.



Bitte schicken Sie uns bis zum 10. November Ihre Vorschläge für Themen, Länder, Regionen im Ausland, über die wir in der Wunsch-Weltzeit berichten sollen.

Die E-Mail-Adresse für Ihre Ideen lautet: Weltzeit@deutschlandradio.de

Das Resultat senden wir am 23. Dezember um 18:30 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Was in den vergangenen Jahren aus Ihren Wünschen wurde:

- 2016: Protest der Indigenen gegen Öl-Pipeline in North Dakota

- 2017: Anruf im Jemen - Ihr Hörerwunsch gegen das Wegschauen

- 2018: Japan und Deutschland - Wie Beethoven alle verbindet

- 2019: Kurden in Nord-Syrien - Rojava als Insel der Hoffnung

- 2020: Rettung des Aralsees - Das Meer ist verschwunden