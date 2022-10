Tarifverhandlungen im Sog der Inflation

Nach dem Tarifabschluss in der chemischen und pharmazeutischen Industrie wird in den kommenden Wochen auch in der Metallindustrie und dem Öffentlichen Dienst über Lohn- und Gehaltszuwächse zwischen 8 und 10,5 Prozent verhandelt.Wir fragen, wie Lohnpolitik in Zeiten der multiplen Krisen klug gestaltet werden kann? Müssen die Lohnsteigerungen mit der Inflationsrate Schritt halten? Ist die Sorge vor der Lohn-Preis-Spirale berechtigt? Welche Rolle spielt bei alldem die Geldpolitik?Volkswirtin und Wirtschaftspublizistin Prof. Michael Hüther , Direktor des Instituts der Deutschen WirtschaftPräsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Reinhold von Eben-Worlée , Präsident des Wirtschaftsverbandes Die Familienunternehmer und Geschäftsführer eines Familienunternehmens in 5. Generation