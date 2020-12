Kulturnachrichten

Montag, 7. Dezember 2020

Wortschatz im Wandel- 1.000 neue Wörter zu Corona Forscher haben etwa 1.000 neue Wörter rund um das Thema Corona gesammelt. Die Pandemie habe den Wortschatz in diesem Jahr geprägt wie kein anderes Thema, teilte das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) mit. Die Wörter und Wortverbindungen reichen etwa von Abstandsgebot und AHA-Regel über C-Wort, Drive-in-Test, Superspreaderereignis und Wellenbrecherlockdown bis zu Zoomparty. Aber auch zahlreiche andere Wörter und Wortverbindungen haben den Wortschatz in den 2010er Jahren erweitert. Politische und gesellschaftliche Debatten, Trends und technische Innovationen hinterlassen Spuren in der Sprache. Zum Besispiel: digital entgiften, upcyceln, Pegidist, Fracking, Duckface, Retweet, Shitstorm und Tiny House. Das Online-Wörterbuch (https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp) des IDS mit Wortneuschöpfungen der vergangenen zehn Jahre erklärt zu jedem Wort die Bedeutung, typische Verwendungen, Grammatik und Herkunft.

Sternsinger dürfen in NRW singen Die Sternsinger dürfen in Nordrhein-Westfalen Anfang 2021 unter Einhaltung der Hygieneregeln in der Corona-Pandemie von Haus zu Haus ziehen. Das teilte Burkhard Kämper vom Katholischen Büro NRW mit. Man habe in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei einen entsprechenden Hygieneplan konkret unter Berücksichtigung der Rechtslage in NRW erarbeitet. Dem Plan zufolge dürfen fünf Personen in einer Gruppe laufen, um Spenden und Süßigkeiten zu sammeln. Sollten Autos eingesetzt werden, gilt im Fahrzeug Maskenpflicht. Singen ist nur im Freien erlaubt. Die Sternsinger dürfen keine Wohnungen oder Häuser betreten. Wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, müssen sie auch draußen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Vor Rückgabe von Kolonialkunst Herkunft prüfen Der frühere Präsident des Goethe-Instituts und langjährige Leiter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Lehmann, ist gegen eine Gleichsetzung von Kolonialkunst und NS-Raubkunst. Das sei eine Vereinfachung, die die NS-Verbrechen verharmlose, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Kunst sei durch alle Jahrhunderte zur Kriegsbeute geworden, ob in Kolonialkriegen oder anderen Auseinandersetzungen. Napoleon habe den Louvre mit geraubter Kunst gefüllt, so Lehmann. Das moderne Völkerrecht habe diese Art der Aneignung fremder Kulturen geächtet. Er halte es nicht für unfair, wenn vor einer Rückgabe von Kunstwerken an frühere Kolonien durch Provenienzforschung die genaue Herkunft der Objekte ermittelt werde.

Helden-Preis posthum für "Black Panther"-Star Boseman Rund drei Monate nach seinem Tod ist der "Black Panther"-Star Chadwick Boseman mit einem Preis geehrt worden. Die US-Schauspieler Don Cheadle und Robert Downey Jr. verliehen Boseman am Abend im Musiksender MTV posthum die "Hero for the Ages"-Trophäe. Sie würdigt seine Rolle als Superheld in "Black Panther" und sein soziales Engagement im realen Leben. Boseman sei eine Inspiration für alle gewesen, sagte Cheadle, er habe die Kraft gehabt, die Menschen zusammenzubringen. Boseman war Ende August im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs gestorben.

Gedenken an Brandts Kniefall in Warschau vor 50 Jahren In Warschau wird am Montag des Kniefalls von Willy Brandt vor 50 Jahren gedacht. Der Chef des Bundespräsidialamts, Stephan Steinlein, und der Leiter der polnischen Präsidialkanzlei, Krzystof Sczerski, legen anlässlich des Jahrestages einen Kranz vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos nieder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt die historische Geste Brandts in einer Videobotschaft. Der damalige Bundeskanzler Brandt hatte am 7. Dezember 1970 als erster westdeutscher Regierungschef nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die polnische Hauptstadt besucht. Am Ehrenmal für den Aufstand im jüdischen Ghetto von Warschau legte Brandt einen Kranz ab, kniete dann plötzlich nieder und verharrte eine halbe Minute schweigend. Das Bild des Kniefalls von Warschau wurde zum Symbol für die deutsch-polnische Aussöhnung.

Marion-Dönhoff-Preis für Margarete Vestager EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager ist mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet worden. Laut Jury erhielt Vestager den Hauptpreis, weil sie als Vizepräsidentin und Wettbewerbskommissarin der Europäischen Kommission "mit aller Kraft für einen offenen und fairen Markt" einstehe. Bei der virtuellen Preisverleihung lobte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Vestager als Vorbild für Frauen in Führungspositionen. Vestager stehe für eine "Art der weiblichen Führung, die viele von uns inspiriert", sagte Lagarde nach Angaben der Zeit-Verlagsgruppe. "Es ist eine Art von Leadership, die über Stereotype von männlichen und weiblichen Qualitäten hinausgeht, und sich darauf konzentriert, dass Frauen Vertrauen in sich selbst und ihre eigene Stimme als Individuum finden", betonte Lagarde. Der Marion-Dönhoff-Preis wird von der Wochenzeitung "Die Zeit", der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Marion-Dönhoff-Stiftung vergeben. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.

Usedomer Literaturfestival zieht positive Bilanz von Online-Ausgabe Mit einer moderierten Lesung von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller sind am Sonntag die 11. Usedomer Literaturtage zu Ende gegangen. Wegen der Corona-Restriktionen wurden das Tourismusservicezentrum in Seebad Heringsdorf und das Literaturhaus Hamburg zu Fernsehstudios, wie das Literaturfestival mitteilte. Alle Lesungen von Freitag bis Sonntag wurden im Internet übertragen und können weiterhin auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite der Usedomer Literaturtage abgerufen werden. Das diesjährige Festival stand unter dem Motto "Oh, Ihr Menschen" anlässlich der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum Ludwig van Beethovens. Am Samstag erhielt der Schriftsteller Saša Stanišić den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis 2020 für den Roman "Herkunft" stellvertretend für sein Gesamtwerk. Knapp 5.500 Zuschauer verfolgten online die Veranstaltungen.