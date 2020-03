Kulturnachrichten

Sonntag, 29. März 2020

Woody Allens Autobiografie erscheint heute Nach längerer Debatte um eine Veröffentlichung ist heute die Autobiografie des Filmemachers Woody Allen auch in Deutschland erschienen. Der Rowohlt-Verlag hatte das Buch bereits im elektronischen Formal in der vergangenen Woche herausgebracht. Der Termin für die Hardcover-Veröffentlichung wurde jetzt vorgezogen. Der 84-jährige US-Regisseur wird seit den 90er Jahren von seiner Adoptivtochter der sexualisierten Gewalt gegen sie beschuldigt. Aus diesem Grund hatte der US-Verlag Hachette davon abgesehen, das Buch herauszubringen. Auch in Deutschland hatten Autoren des Rowohlt-Verlags dagegen protestiert, dass ihr Verlag die Autobiografie veröffentlicht.

Bachmann-Jury gegen Aussetzung des Preises Nach der Absage des Ingeborg-Bachmann-Preises für 2020 haben fünf von sieben Jury-Mitgliedern gegen die Aussetzung der diesjährigen "Tage der deutschsprachigen Literatur" protestiert. In einem offenen Brief an die Landesdirektorin des ORF Kärnten, Karin Bernhard, betonen die Unterzeichnenden die Wichtigkeit des Wettbewerbs als "Zeichen der Solidarität mit den Kulturschaffenden, aber auch mit den Kulturkonsumierenden" in der Corona-Krise. Man halte es für möglich, den Wettbewerb in alternativer Form auch 2020 im Fernsehen stattfinden zu lassen. Zu den unterzeichnenden Jurymitgliedern gehören Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler, Michael Wiederstein und Insa Wilke. Die "Tage der deutschsprachigen Literatur", in deren Rahmen der Bachmann-Preis vergeben wird, sollten eigentlich ab dem 17. Juni stattfinden. Die nächste Ausgabe wird damit erst im Sommer 2021 veranstaltet.

Staatliche Ballettschule Berlin in der Kritik Nach der Ausschreibung zweier Spitzenposten an der Staatlichen Ballettschule Berlin gibt es Kritik aus der Szene. Die Proskenion Stiftung für Nachwuchsförderung kritisiert, dass nicht erst die Vorwürfe gegen den bisherigen Schulleiter und den künstlerischen Leiter der Ballettschule umfassend aufgeklärt würden. Die Lehrer und ihre Schüler hätten ein Recht auf eine objektive Aufarbeitung durch die bereits eingesetzte neutrale Expertenkommission, so der Leiter der Stiftung, Lars Göhmann in einer Erklärung. Nach anonymer Kritik am Umgang mit Schülerinnen und Schülern waren der Schul- und der künstlerische Leiter im Februar vom Dienst freigestellt worden.