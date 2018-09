Kulturnachrichten

Freitag, 14. September 2018

Womöglich älteste Brauerei der Welt in Israel entdeckt Archäologen vermuten Herstellung von Bier-ähnlichem Getränk Archäologen haben in Israel die vermutlich älteste Brauerei der Welt entdeckt. Bei Ausgrabungen südlich von Haifa fanden sie Hinweise auf eine rund 13.000 Jahre alte Produktionsstätte für Alkohol, heißt es in einem Bericht einer Gruppe von Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift "Journal of Archaeological Science: Reports". Die Forscher gehen davon aus, dass dort ein bierähnliches Getränk produziert wurde, das bei Festen gereicht wurde. Es habe deutlich weniger Alkohol enthalten als das heutige Bier, sei aber gegoren gewesen. Die untersuchte Höhle diente in der Kultur des Natufien, also in den Jahren 12.500 bis 10.000 vor Christus, als Grabstätte.

Goldene Rose für "The Crown" und Jan Böhmermann "Babylon Berlin" konnte sich in der Kategorie "Serie" nicht durchsetzen Die Netflix-Produktion "The Crown" hat den alljährlich vergebenen Preis "Die Goldene Rose" der Europäischen Rundfunkunion in der Kategorie "Beste Drama-Serie" gewonnen. Die Serie über das britische Königshaus setzte sich unter anderem gegen die Sky/ARD-Produktion "Babylon Berlin" und "Peaky Blinders" von der BBC durch. Die Auszeichnung als Entertainer des Jahres ging an Jan Böhmermann und sein "Neo Magazin Royale". Böhmermann wisse sehr genau, wie er sein Publikum für sich einnehmen könne, hieß es in der Würdigung. Er tue dies auf eine schlaue und gleichzeitig kritische Weise und traue sich, in seinen Shows schwierige politische und soziale Themen anzusprechen und so auch heiße Eisen in die öffentliche Diskussion zu bringen.

Jelinek: Rowohlt hat Laugwitz "rausgekippt wie Abfall" Fassungslosigkeit über Umgang der Konzernspitze mit Verlegerin So hat sich Florian Illies den Übergang zu ihm, als neuem Verleger von Rowohlt, sicherlich nicht vorgestellt: Mit Fassungslosigkeit reagieren namhafte Rowohlt-Autoren auf den Rauswurf von Barbara Laugwitz. In einem offenen Brief schreiben Eugen Ruge und Heinz Strunk, sie seien „verwundert und entsetzt über den Umgang der Konzernspitze mit ihrer Verlegerin. Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen hofft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „dass ihr Rauswurf ein schrecklicher Irrtum war. Besonders wütend fällt die Kritik von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aus: "Jetzt ist schon wieder eine Frau rausgekippt worden wie Abfall", schreibt sie in der FAZ. Diese Haltung nachvollziehbar findet Verlegerin Elisabeth Ruge im Deutschlandfunk Kultur: "Ich denke dass es vielleicht sich einfacher anfühlt oder auch einfacher ist, eine Frau vor die Tür zu setzen. Dass, das haben wir immer wieder erlebt, dass es da einfach weniger Respekt oder weniger Hochachtung gibt, dass Männer vielleicht ihre Leistung ein wenig öffentlicher, ein wenig wahrnehmbarer inszenieren."

Moskauer Ärzte: Pussy Riot-Mitglied durch Arznei erkrankt Freunde: Pjotr Wersilow hat keine Medikamente genommen Das mit Vergiftungserscheinungen in einem Moskauer Krankenhaus liegende Mitglied der russischen Künstlergruppe Pussy Riot ist möglicherweise durch eine Überdosis Medikamente erkrankt. Die Ärzte von Pjotr Wersilow hätten seinen Verwandten gesagt, er habe entweder Arznei überdosiert oder eine zu große Menge eines Medikaments bekommen. Das meldet das unabhängige Online-Nachrichtenportal Meduza. Freunde betonten, Wersilow habe keine Medikamente genommen. Zuvor hatten der Radiosender Echo Moskwy und Meduza unter Berufung auf Pussy Riot berichtet, Wersilow befinde sich nach einer mutmaßlichen Vergiftung in einem ernsten Zustand. Wersilow sei erblindet und könne nicht mehr sprechen. Am 15. Juli hatten Wersilow und drei weibliche Pussy Riot-Mitglieder in Polizeiuniformen das Endspiel der Fußball-WM in Moskau gestürmt. Danach waren sie mehrmals verhaftet worden.