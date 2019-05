Wolfgang Korn: "Lauf um Dein Leben" Die blutige Spur der Turnschuhe

Wolfgang Korn im Gespräch mit Frank Meyer

Jugendliche sind eine begehrte Zielgruppe für Hersteller von Kleidung und Schuhen: Ihr Zugehörigkeitsbedürfnis ist hoch und dieses wird auch über Äußerlichkeiten artikuliert. (imago images / Laurence Mouton)

Hip, verdammt teuer und nicht selten unter erbärmlichen Bedingungen hergestellt: Anhand von Sneakern erklärt Wolfgang Korn Jugendlichen, was Globalisierung ist und welche fatalen Folgen sie für Mensch und Natur haben kann.

Die richtigen Sneaker müssen es sein. Von der einen Marke, in aktuellem Design und der angesagten Farbe. Für Jugendliche sind Turnschuhe extrem wichtig. Und die Hersteller sind darauf eingestellt, warten mit wechselnden Designs zu immer höheren Preisen auf. Wo die Schuhe eigentlich herkommen, wer sie hergestellt hat und zu welchem Preis, das wissen ihre jugendlichen Träger oft nicht.

Der Wissenschaftsjournalist und Jugendbuchautor Wolfgang Korn hat die globale Reise der Turnschuhe recherchiert und erzählt sie in "Lauf um dein Leben" als fiktive Geschichte. Ein Reporter soll die Herkunft eines Paars blutverschmierter Laufschuhe herausfinden, das am Rande einer Marathonstrecke gefunden wurde. Ohne Logo und Auskunft über ihre Herkunft. Die anschließende Suche führt den Reporter nach Wenzhou in China, wo gigantische Fabriken der großen Sportartikelhersteller stehen, und weiter nach Äthiopien, immer dem anonymen Paar Schuhe hinterher.

Neben dieser Recherchegeschichte erzählt Wolfgang Korn in seinem Jugendbuch auch von der eigenen Praxis eines viel gereisten Reporters. "Da ich selbst als freier Journalist arbeite und viel um die Welt gereist bin war das natürlich naheliegend", erklärt er im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.

Mit Schülern über Globalisierung sprechen

Der fiktive Reporter reist weiter und sucht nun nicht nur den Herstellungsort der Schuhe, sondern auch deren ehemaligen Besitzer, einen Marathonläufer. In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba besucht er Trainingscamps für junge Athleten und findet primitivste Bedingungen vor. Laufen, erzählt Wolfgang Korn, sei die einzige Möglichkeit junger Äthiopier, eine bessere Zukunft für sich zu finden.

Wenn Korn mit seinem Buch auf Lesereise in Schulen geht, wissen die Schülerinnen und Schüler oft wenig von der Weltwirtschaft und ihren Auswirkungen im globalen Süden. Den Turnschuh hält er jedoch für gutes Anschauungsmaterial.

Jugendliche sind stark geprägt von Konsum

"Ich habe lange nach gelben No-Name-Sneakers gesucht. Und da habe ich tatsächlich einen dicken Blutspritzer drauf gemacht. Wie im Buch. Die habe ich die ganze Zeit versteckt und in einem bestimmten Moment hole ich die raus und präsentiere sie. Und da sind sie dann überwältigt, da nimmt sie die Geschichte mit."

Trotz Fridays-for-Future-Demonstrationen sieht Korn bei seinen Schulbesuchen auch Desinteresse oder zumindest Unwissenheit über die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz, Produktionsbedingungen und Konsumverhalten: "Das Kaufverhalten ist bei den Jugendlichen schon erschreckend installiert." (aba)

Wolfgang Korn: "Lauf um dein Leben! Die Weltreise der Sneakers"

Carl Hanser Verlag, München 2019

232 Seiten, 15 Euro