Kulturnachrichten

Montag, 22. Oktober 2018

Wolfgang-Hahn-Preis für Jac Leirner Die brasilianische Künstlerin ist die erste südamerikanische Preisträgerin Der mit bis zu 100 000 Euro dotierte Wolfgang-Hahn-Preis geht im nächsten Jahr an die brasilianische Konzeptkünstlerin Jac Leirner. Die 57-Jährige arbeitet mit Alltagsobjekten wie Aufklebern, Geldscheinen oder Spuckbeuteln aus Flugzeugen, die sie zu Collagen zusammensetzt. "Zum ersten Mal zeichnen wir eine südamerikanische Künstlerin für ihr international relevantes Oeuvre aus", sagte Yilmaz Dziewior, Direktor des Museums Ludwig und Mitglied der Jury. Der Wolfgang-Hahn-Preis wird 2019 zum 25. Mal verliehen. Für das Preisgeld in Höhe von maximal 100 000 Euro erwirbt das Museum Ludwig Werke der Preisträgerin. Ihren Namen hat die Auszeichnung von dem Kölner Sammler und Restaurator Wolfgang Hahn (1924-1987).

Ruhrtriennale-Chefin Carp bleibt Sie soll sich an eine Resolution zum Umgang mit der BDS-Bewegung halten Die Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp bleibt trotz Kritik an ihrem Umgang mit einer israelkritischen Band planmäßig weitere zwei Jahre im Amt. Allerdings solle sie einen Stellvertreter zur Seite gestellt bekommen, der die Organisationsabläufe verbessert, teilte der Aufsichtsrats nach einer außerordentlichen Sitzung mit. Vize wird ab sofort Jürgen Reitzler, der bislang künstlerischer Betriebsdirektor am Staatsschauspiel Dresden war. Mit Blick auf ihren künftigen Umgang mit der israelkritischen BDS-Boykott-Kampagne, sicherte Carp zu, sich an eine Resolution zu halten, die der NRW-Landtag nach dem Eklat verabschiedet hatte. Darin verurteilen die Landtags-Fraktionen die Bewegung als "klar antisemitisch". Sie solle keine Unterstützung finden. Carp wegen ihres Umgang mit der Band "Young Fathers" unter Druck geraten. Die Musiker unterstützen die Boykott-Kampagne BDS. Carp hatte die schottische Band erst ein, dann aus- und schließlich wieder eingeladen.

Baugenehmigung für Kathedrale Sagrada Familia Die Kathedrale soll bis 2016 fertig gestellt werden Barcelonas Wahrzeichen, die Kathedrale Sagrada Familia, kann endlich offiziell fertiggestellt werden - mehr als 130 Jahre nach Baubeginn. Stadtrat und Kirchenverwaltung schlossen eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite mitteilte. Demnach soll die Kathedrale bis zum 100. Todestag ihres Erbauers Antoni Gaudi fertiggestellt sein. Der Jugendstilkünstler starb am 10. Januar 1926 nach einem Tram-Unfall. Neben der offiziellen Baugenehmigung beinhaltet die Einigung auch, dass die Kirchenverwaltung 36 Millionen Euro an die katalonische Metropole zahlen soll. Damit sollen Maßnahmen zur besseren Verkehrsanbindung der Kathedrale sowie zur Sanierung von Nebenstraßen um die Sagrada Familia finanziert werden. Ebenso gehe es um die Verbreiterung der Eingänge zu der Kirche, die jährlich Millionen Menschen anzieht.

Dreyfus für Lebenswerk als Comedy-Darstellerin geehrt Die Auszeichnung wird seit 1997 verliehen Julia Louis-Dreyfus ist für ihr Lebenswerk als Comedy-Schauspielerin mit dem Mark-Twain-Preis für Amerikanischen Humor geehrt worden. Für die 57-Jährige gab es in Washington eine Gala im Kennedy-Zentrum für Darstellende Kunst.

Louis-Dreyfus ist die 21. Preisträgerin. Kollegen und Weggefährten überschlugen sich mit Lob für die Schauspielerin, die mit der Kultsitcom "Seinfeld" in den 90ern Erfolge in der Rolle als Elaine Benes feierte und in jüngeren Jahren als US-Vizepräsidentin Selina Meyer in der Serie "Veep".

Feine Sahne Fischfilet nach Berlin eingeladen Hintergrund ist die Absage des Konzerts in Dessau Nach der Konzert-Absage in Dessau hat Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Punkband Feine Sahne Fischfilet in das Bauhaus-Archiv in der Hauptstadt eingeladen. Damit setzte Lederer als diesjähriger Vorsitzende des Bauhaus Verbundes ein politisches Signal. Eine Rückmeldung gebe es bislang nicht. Das Bauhaus Dessau hatte ein vom ZDF dort geplantes Konzert der linken Punkband am 6. November abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt der Musiker aufgerufen hatten. Man wolle kein Austragungsort politischer Agitation und Aggression werden, hieß es. Die Band engagiert sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die Musiker hatten die Dessauer Absage scharf kritisiert. Sie halten daran fest, dass sie am 6. November in der Bauhaus-Stadt in Sachsen-Anhalt auftreten wollen.

Afrikanische Filmemacher wollen Klischees bekämpfen Das Projekt wird auch vom Entwicklungsministerium unterstützt Eine Gruppe afrikanischer Dokumentarfilmer will mit Filmen verbreitete Klischees über Migration bekämpfen. Gefördert wird das Projekt "Generation Africa" vom Bundesentwicklungsministerium, der Robert Bosch Stiftung sowie der Deutschen Welle. Alle 45 Filmemacher stammen aus afrikanischen Ländern. Bisher seien Filme über Migration überwiegend von Europäern produziert worden, so die Initiatoren. Ein verbreitetes Klischee beziehe sich auf die Zielländer von Migranten: Die größte stattfindende Bewegung sei die Migration innerhalb Afrikas. Aber darüber werde kaum gesprochen, so die Initiatoren. An westliche Länder solle das Projekt die Botschaft senden, "dass die Stärke und Energie der afrikanischen Jugend eine viel wichtigere Geschichte ist als jene von Menschen, die beim Versuch nach Europa zu gelangen, sterben", so die Macher. Ab sofort sollen die Dokumentarfilme produziert und bis 2020 auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Nachlass von Stephen Hawking wird versteigert Der Erlös geht an Wohltätigkeitsgruppen Das Auktionshaus Christie's versteigert 22 Gegenstände aus dem Nachlass von Stephen Hawking. Dazu gehörten ein Rollstuhl, komplexe Forschungsarbeiten sowie ein Drehbuch der Kultserie "Die Simpsons". Zu den Verkaufsschlagern dürfte Hawkings Doktorarbeit über die Ursprünge des Universums zählen, deren Schätzwert bei umgerechnet mindestens 113 000 Euro liegt. Die Erlöse gehen an Wohltätigkeitsgruppen. Gebote bei der Online-Versteigerung können zwischen dem 31. Oktober und 8. November abgegeben werden. Hawking starb am 14. März im Alter von 76 Jahren. Der Brite galt als einer der größten Wissenschaftler der Welt.

Streit überschattet tschechische Staatspreise für Kultur Zwei Auszeichnungen konnten nicht vergeben werden Die Verleihung der diesjährigen tschechischen Staatspreise für Kultur ist von einer Kontroverse überschattet worden. Bei der Zeremonie am Sonntagabend wurde der Preis in den Kategorien Film und Literatur nicht vergeben. Die Familie des Regisseurs Evald Schorm (1931-1988) hatte dessen Ehrung in memoriam aus Protest gegen die Duldung der derzeitigen Prager Minderheitsregierung durch die Kommunisten abgelehnt. Der Schriftsteller Jiri Hajicek wiederum, Autor des Romans "Fischblut", wollte die Auszeichnung nicht entgegennehmen, weil sie zu politisiert sei. Der tschechische Kulturminister warf der Jury vor, die Kontroverse mit "möglicherweise unbedachten" Äußerungen vergrößert zu haben. Zu den früheren Preisträgern zählen so renommierte Schriftsteller wie Jachym Topol, Milan Kundera und der vor drei Jahren gestorbene Ludvik Vaculik.

44 Millionen Dollar Schadenersatz R&B-Sänger Usher muss Songschreiber bezahlen Daniel Marino aus Philadelphia erhält 44 Millionen Dollar Schadenersatz, weil er an Einnahmen eines Hits für R&B-Sänger Usher übergangen wurde. Das berichtete der "Philadelphia Inquirer" nach einem Gerichtsurteil sowie einer Einigung der Beteiligten vergangene Woche. Der Songschreiber Marino hatte den Titel "Club Girl" mit zwei anderen Musikern geschrieben, bevor Usher ihn 2004 auf seinem Album "Confessions" unter dem Titel "Bad Girl" veröffentlichte. Marino hatte unter anderem Gitarren-Akkorde und Tempo verfasst, während seine Kollegen Beats und Text beisteuerten. Obwohl das Trio sich geeinigt hatte, Einnahmen an dem Song zu teilen, wurde Marino heimlich übergangen, als ein Mitarbeiter Ushers sie wegen des Titels kontaktierte. Usher gehört zu den erfolgreichsten R&B-Sängern. Besonders bekannt sind seine Titel "Yeah!", "Burn" und "U Got It Bad".

Karikaturist wird Ehrenlegionär Orden für Schriftsteller und Illustrator Ungerer Dem gebürtigen Straßburger Tomi Ungerer wird heute von Präsident Macron der Orden des Kommandanten der Ehrenlegion verliehen. Damit wird sein Beitrag zum französischen Kulturgut geehrt. Ungerers Werk ist nicht in einem Wort zu beschreiben. Von erotischer Satire über Werbeplakate bis hin zu zauberhaften Kindergeschichten kommt alles aus Ungerers Feder. In einem nach ihm benannten Museum in Straßburg sind viele seiner Bilder zu sehen, die auch seine Wirkungsgeschichte in Frankreich, Deutschland und den USA zeigen.