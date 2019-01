wittmann/zeitblom AUDIO.SPACE.MACHINE - Ein Bauhaus-Konzeptalbum Hörspiel, 60 min Von wittmann/zeitblom 100 Jahre Bauhaus. Der ehemaliger Direktor Walter Gropius braucht eine Festrede. Er trifft Moholy-Nagy, Mies van der Rohe und andere Weimarer Kollegen auf der Suche nach Inspiration. Doch die Realisierung der Moderne hat nicht nur die Bauhaus-Ideen verändert.

Christian Wittmann & Georg Zeitblom (Martin Walz)

Selbst die Bauhaus- Künstlerfreunde scheinen nicht mehr aus Fleisch und Blut sondern in der Maschinerie aufgegangen zu sein. Aber Gropius kämpft weiter für seine Idee: die unsterbliche Marke Bauhaus!

In 17 Tracks beleuchten die Autoren in AUDIO. SPACE. MACHINE 100 Jahre Maschine-Mensch-Beziehung, das idealistisch-utopische Denken der Bewegung, ihre Mythen und Manien. Dafür schaffen sie ein mechanistisch-digitales Klanguniversum, assoziative Sound-Labore und kombinieren Texte von Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und weiteren Bauhaus-Künstlern der 20er Jahren mit Zitaten u.a. von John Cage, Bazon Brock und dem KI-Experten Martin Rees.

Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch als adaptiver Apparat, über den Laszlo Moholy-Nagy bereits 1920 sagte: Die Zukunft braucht den ganzen Menschen.

Komposition und Regie: die Autoren

Mit Albrecht Schuch, Alice Dwyer, Bernhard Schütz, Elias Falk, Jacqueline Macaulay, Lars Rudolph, Leslie Malton, Paul Herwig. Sabin Tambrea, Christian Wittmann

Gesang: Maria Goja, Gemma Ray und Christian Wittmann

Schlagzeug: Achim Färber

Bassklarinette: Falk Breitkreuz



Dramaturgie und Redaktion: Sabine Küchler

Länge: 60'10

Ursendung

Die Koproduktion von Dlf, NDR Kultur und SWR 2 entstand in Zusammenarbeit mit IMF, der Interactive Media Foundation.

Einzelne Tracks des mechanistisch-digitalen Klanguniversums werden in einer binauralen Fassung im Rahmen von "100 jahre bauhaus. Das Eröffnungsfestival" vom 17. bis 24. Januar 2019 in Berlin präsentiert.

http://www.wittmannzeitblom.de/audio-space-machine/

Ein Bauhaus-Konzeptalbum - Die binauralen Module zum Hören

Modul 1: Bauhausstil

Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas und Metallglanz: Bauhausstil. Wohnhygiene ohne Wohnstimmung: Bauhausstil. Hundert Jahre: Bauhausstil.

Modul 2: Wir modern! Modern!

"Wir stellen fest, dass die Kunst heute aufhört, ein Traum zu sein ..." Dies ist die Vision aller Avantgarden, von den Bauhäuslern der 1920er bis zu KI-Pionieren heute.

Modul 3: Himmelsmaschine 1

"Entdecke die Lichtjahre Deines Lebens." László Moholy-Nagy verwischte in seinem "Totalexperiment" die Konturen von Raum, Materie und Zeit.

Modul 4: Himmelsmaschine 2

"Wir wollen für das Leben arbeiten, nicht für die Leichenhallen von Museen. Wir haben alle Namen begraben. Unsere eigenen zuerst." Zitat: Werner Graeff.

Modul 5: Totales Theater

"Der Mensch ist nicht mehr zentral, sondern neben den anderen Gestaltungsmitteln gleichwertig zu verwenden." Totales Theater - Totalexperiment.

Modul 6: VIOLETT

"Das ganze Bild dreht sich: es stellt sich auf die linke Seite, die unten wird; dann ist schon das Oben Unten geworden." W. Kandinsky, Violett, 1926, Satz VII Apotheose.

Modul 7: De kommende Stijl

"Der kommende Stil wird ein Stil der Erlösung sein ... Weit entfernt von romantischer Verschwommenheit, jeder dekorativer Willkür und tierischen Spontaneität abgewandt."

Modul 8: Transmissionsmodus

"Ich lebe als Übertragungskabel, alle Übertragungen können durch mich hindurchlaufen." Aus: Vier Gedichte von László Moholy-Nagy, 1918.

Modul 9: The Future of Livingroom Music

"Nothing in the room. No furniture. No paintings." John Cage hat Theorien und Motive der Bauhaus-Bewegung musikalisch und performativ weitergedacht.

Modul 10: Black Mountain

Was, wenn alle Regeln der Komposition außer Kraft gesetzt wären? Es gibt nur noch Struktur. Die Utopie der Struktur. Nur noch: Maschine.

Modul 11: Wir sind das Bauhaus!

"Wir sind das Bauhaus! Mit uns triumphiert das Bauhaus als erfolgreichste Unternehmung der Kulturpraxis im 20. Jahrhundert!" Nach Bazon Brock: Das Bauhaus als Biskuit.

Modul 12: Raum als Membran

"Der rhythmische Mensch sprengt die Fesseln der Vergangenheit. Dunkel einer leuchtenden Zukünftigkeit." Siegfried Ebeling - Der Raum als Membran, 1926.

Modul 13: Gerenkte Engel

"Zylinder der Arme und Unterschenkel. Kugel der Gelenke. Kugel des Kopfes. Kugel der Augen. Dreieck der Nase ..." Oskar Schlemmer, Tagebuch 1915.

Modul 14: Kosmologe Raumzellen

"Der rhythmische Mensch sprengt die Fesseln der Vergangenheit ..." Ein Soundlabor - inspiriert von der Architekturtheorie Siegfried Ebelings.

Modul 15: Objective Music

"What was utopian before, becomes reality in present. You cannot grab far enough away from you in your ideas." Walter Gropius: On The Origins of the Bauhaus.

Modul 16: GROPIUS MANIFEST

"Das Bauhaus bejaht die Maschine als modernstes Mittel der Gestaltung und sucht die Auseinandersetzung mit ihr." Walter Gropius im Jahr 1923 - und heutiger als Heute.

Modul 17: Future Now

Die Geschichte des Bauhaus, seine Mythen und Manien, Zuschreibungen und Anmaßungen. Epilog.

