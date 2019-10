Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. Oktober 2019

Wittenberger "Judensau" soll ins Museum Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat sich dafür ausgesprochen, das umstrittene "Judensau"-Relief von der Wittenberger Stadtkirche zu entfernen. Seiner Einschätzung nach gehöre das Relief ins Museum, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Hinweistafel solle klarmachen, dass die evangelische Kirche mit der Entfernung der "Judensau" einen sichtbaren Beitrag zur Überwindung von Antijudaismus und Antisemitismus leiste. Die "Judensau" ist ein mittelalterliche Darstellung an der Südostfassade der Kirche, in der auch Martin Luther predigte. Sie spiegelt den damaligen Antisemitismus wider, den auch Kirchen-Reformator Luther vielfach vertrat.

Ein Drittel der Eltern liest Kindern zu selten vor Knapp ein Drittel der Eltern von Zwei- bis Achtjährigen in Deutschland vernachlässigt das Vorlesen. Das geht aus der Vorlesestudie 2019 von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutsche Bahn Stiftung hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Demnach gaben 32 Prozent von insgesamt 700 befragten Müttern und Vätern an, ihrem Kind höchstens einmal pro Woche oder nie vorzulesen. Besonders Eltern mit niedriger Bildung lesen ihren Kindern selten vor. Empfohlen werden mindestens 15 Minuten Vorlesen pro Tag. Die Stiftung stellt unter anderem mit Hilfe einer Vorlese-App wöchentlich kostenlos Geschichten zum Vorlesen zur Verfügung.

Diogenes will Highsmith-Tagebücher herausgeben Der Schweizer Diogenes-Verlag will die Notiz- und Tagebücher der US-Autorin Patricia Highsmith herausgeben. Die 56 Notizbücher dokumentierten das Leben der Schriftstellerin von den Studienjahren in New York bis zu ihrem Tod 1995, teilte Diogenes mit. Die Aufzeichnungen seien in ihrem Haus im Tessin gefunden worden und sollen zum 100. Geburtstag der Autorin im Herbst 2021 erscheinen. Zu Highsmiths bekanntesten Werken gehören die Tom-Ripley-Bücher und die lesbische Liebesgeschichte "Carol". Viele ihrer Bücher wurden verfilmt, unter anderem von Alfred Hitchcock und Wim Wenders. Aktuell wird laut Diogenes der Film zu "Tiefe Wasser" mit Ben Affleck gedreht. Außerdem entsteht für den Sender "Showtime" eine Serie zu den Ripley-Büchern, Drehstart sei 2020.

Perspektivpreis "Der Faust" für junges Tanz-Netzwerk Der Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreises "Der Faust" geht in diesem Jahr an "explore dance" – ein Tanz-Netzwerk für junges Publikum. Partner des Netzwerkes sind "K3 | Tanzplan Hamburg", "fabrik moves Potsdam" und "Fokus Tanz München". Ausgezeichnet werde eine Initiative, die den Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Formen und Modelle in Verbindung von ästhetischer Bildung und Kunstproduktion lege, heißt es in der Begründung der Jury. Den Theaterpreis "Der Faust" gibt es seit dem Jahr 2006. Die diesjährige Verleihung findet am 9. November in Kassel statt. In den acht Hauptkategorien, darunter Regie und Darsteller, sind jeweils drei Künstler nominiert.

Bundesrechnungshof sieht Kulturbauten gefährdet Der Bundesrechnungshof sieht wichtige Kulturbauten in Berlin in ihrem Bestand gefährdet. Es sei über viele Jahre hinweg ein erheblicher Bauunterhaltungsstau entstanden, dem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht effektiv begegne, heißt es in dem Bericht des Rechnungshofes, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Betrachtet wurden die Jahre 2010 bis 2017. Betroffen sind demnach unter anderem die Villa der Hauptverwaltung, der Museumskomplex in Berlin-Dahlem, das Neue Museum auf der Museumsinsel und Museumskomplexe um das Berliner Kulturforum. Den Baustau beziffert der Bericht allein für die Museen auf mehr als 50 Millionen Euro.

"Game of Thrones"-Macher geben "Star Wars" auf Die Macher der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" haben ein geplantes "Star Wars"-Projekt abgesagt. Ihre Zeit sei begrenzt, und sie hätten das Gefühl, ihren 'Star Wars'- und 'Netflix'-Projekten nicht gleichzeitig gerecht werden zu können, schreiben David Benioff und D. B. Weiss in einer Mitteilung an mehrere US-Medien. Die Trilogie war ursprünglich für 2022 vorgesehen und sollte getrennt von der bisherigen "Star Wars"-Serie einem eigenen Erzählstrang folgen. Für den Disney-Konzern ist die Absage ein herber Rückschlag. US-Medien zufolge läuft der Vertrag mit Netflix über fünf Jahre und umfasst 250 Millionen Dollar. Die Macher der Erfolgsserie "Game of Thrones" sollen Drehbücher schreiben und die Produktion und Regie von Serien und Filmen übernehmen.

Tate Modern plant neue Andy Warhol-Ausstellung Die Londoner Tate Gallery of Modern Art sucht einen neuen Blickwinkel auf die Pop-Art-Legende Andy Warhol. In der Ausstellung ab dem kommenden Frühjahr solle ein "menschlicherer und persönlicher Blick" auf den Künstler gezeigt werden, sagte die Direktorin der Tate Modern, Frances Morris. Höhepunkte seien seine privaten Überzeugungen und sein Hintergrund als "schüchterner, schwuler Mann aus einem religiösen, einkommensschwachen Haushalt mit Migrationshintergrund". Gezeigt werden Warhols weniger bekannte Portrais von New Yorker Dragqueens und Trans-Frauen aus der 1970er-Serie "Ladies and Gentlemen" sowie viele seiner berühmtesten Kunstwerke etwa von Marylin Monroe, Dolly Parton und Debbie Harry. Die Ausstellung läuft vom 12. März bis zum 6. September 2020.