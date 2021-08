Dienstag, 3. August 2021

Witherspoon schließt Millionen-Deal

Die Schauspielerin Reese Witherspoon soll ihre Produktionsfirma „Hello Sunshine“ für 900 Millionen US-Dollar verkauft haben. Das berichten mehrere US-Medien. 2016 hatte Witherspoon die Firma gegründet und damit unter anderem die Serien "Big Little Lies" und "Little Fires Everywhere" produziert. Käufer soll ein Medienunternehmen sein, hinter dem ehemalige Disney-Führungskräfte und die Investmentgesellschaft Blackstone stehen. Die Schauspielerin will in der neuen Firma im Vorstand und weiter als Produzentin mitwirken.